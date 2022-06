POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Einzäunung und Hochsitz beschädigt (19./20.06.2022)

Konstanz (ots) - Ein Unbekannter hat am Montagabend, zwischen 23 Uhr und Mitternacht, auf der Seestraße einen Diebstahl begangen. Ein 29-Jähriger stellte seinen Rucksack auf einer Bank an der Promenade der Seestraße ab und hielt sich anschließend einige Meter davon entfernt auf. Ein Unbekannter nahm den Rucksack, in dem sich neben einem Tablet-PC auch Airpods, eine Uhr und ein Geldbeutel mit diversen persönlichen ...

