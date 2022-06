POL-KN: (VS-Schwenningen) Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs (20.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Mit der bekannten Betrugsmasche "Falscher Polizist" haben am Montag Betrüger versucht, zwei Personen in Villingen-Schwenningen abzuzocken. Dabei gingen die Täter mit einer bekannten Masche vor: sie gaben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten, dass in der Nachbarschaft der Angerufenen eingebrochen worden sei. Im weiteren ...

