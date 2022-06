Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen (20.06.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend gegen 19.30 Uhr eine Unfallflucht auf der Dieselstraße begangen. Der Unbekannte stieß auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums gegen einen geparkten Dacia Duster und flüchtete unter Zurücklassung eines Blechschadens an der Fahrerseite in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

