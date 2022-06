POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Radfahrer stürzt und verletzt sich (20.06.2022)

Oberndorf (ots) - Ein Betrüger hat sich am Freitag als Oberndorfer Bürgermeister getarnt und von einem städtischen Mitarbeiter einen relativ geringen Bargeldbetrag abgeluchst. In einer E-Mail wandte er sich an den leitenden Beschäftigten, dessen Mailadresse im Internet veröffentlicht ist. Unter dem Vorwand einer Spende wurde er in der Nachricht gebeten, mit ...

mehr