Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Betrugsmasche "Falsche Polizisten"

Seniorin legt EC-Karte unter Fußmatte

Goch (ots)

Opfer der Betrugsmasche "Falsche Polizisten" wurde am Samstagabend (16. Oktober 2021) eine ältere Dame aus Goch. Die Seniorin erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der angab, in der Nähe ihrer Anschrift seien Mitglieder einer Bande gefasst worden, die offenbar auch einen Einbruch bei ihr geplant hätten. Der falsche Polizist riet ihr daraufhin, ihre Wertgegenstände und Bargeld in Sicherheit zu bringen. Als die Frau angab, weder das eine noch das andere im Haus zu haben, forderte der Anrufer sie auf, ihre EC-Karte in Alufolie zu wickeln, die PIN zu notieren und die Karte samt Notizzettel unter die Fußmatte ihres Hauses auf dem Hasenpfad zu legen. Die Dame kam der Aufforderung nach und stellte gegen 22:30 Uhr fest, dass die Karte nicht mehr unter der Matte lag. Ob die Täter Geld vom Konto abgehoben haben, war zum Zeitpunkt der Anzeige nicht bekannt. Eine Kartensperrung wurde unverzüglich veranlasst. Zeugen, die Samstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kalkar unter 02824 880. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell