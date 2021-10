Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 18.10.2021, 10:44 Uhr

POL-KLE: Kleve-Keeken - Kordel über Straße gespannt

Kleve-Keeken (ots)

Am Samstag (16.09.2021) wurde weine 14-jährige Radfahrerin bei einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr leicht verletzt.

Wir berichteten mit Pressemeldung vom 18.10.2021 und baten um Zeugenhinweise: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5048833

In diesem Zusammenhang wird außerdem ein Mann gesucht, der in den Sturz der 14-Jährigen beobachtet haben könnte und daher als wichtiger Zeuge in Frage kommt. Der Mann, bei dem es sich vermutlich um einen Jogger handelt, soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, kurze Braune Haare und einen Dreitagebart haben. Nach ersten Erkenntnissen trug er schwarze Shorts, ein graues Tanktop und hatte eine Stirnlampe auf dem Kopf. Er war zum Zeitpunkt des Vorfalls in Richtung Katharinenweg unterwegs.

Zeugen, insbesondere der Jogger, der den Vorfall beobachtet haben könnte, werden gebeten, sich unter 02821 5040 bei der Polizei Kleve zu melden. (cp)

