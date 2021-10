Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Elektroroller mit Versicherungskennzeichen 092YCK entwendet

Goch (ots)

Am Samstag (16.10.2021) entwendete ein unbekannter Täter auf dem Gelände eines Sportplatzes an der Straße "An der Vulkeskuhle" einen verschlossenen Elektroroller.

Der Besitzer des Xiaomi-Rollers mit dem Versicherungskennzeichen 092YCK hatte den Roller mit einem Langkabelschloss gegen 08:30 Uhr an den Fahrradständern vor dem Vereinsheim gesichert. Als er gegen 14:30 Uhr zurückkam, entdeckte er den Diebstahl.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und zum Verbleib des Rollers nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

