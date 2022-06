Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Betrüger gibt sich als Bürgermeister aus

Oberndorf (ots)

Ein Betrüger hat sich am Freitag als Oberndorfer Bürgermeister getarnt und von einem städtischen Mitarbeiter einen relativ geringen Bargeldbetrag abgeluchst. In einer E-Mail wandte er sich an den leitenden Beschäftigten, dessen Mailadresse im Internet veröffentlicht ist. Unter dem Vorwand einer Spende wurde er in der Nachricht gebeten, mit Guthaben geladene Geschenkkarten zu besorgen, was er auch tat. Den Betrag bezahlte er aus eigener Tasche. Danach gab er die Einlösecodes weiter. Erst später fiel ihm auf, dass er in der Mail von dem angeblichen Bürgermeister geduzt wurde, was sonst nicht der Realität entspricht. Zudem erschien ihm die E-Mail-Adresse des Absenders merkwürdig. Die Polizei hat nun eine Anzeige wegen Betrug aufgenommen und die Daten des E-Mail-Verkehrs gesichert. Die weiteren Ermittlungen in dem ungewöhnlichen Fall dauern noch an.

