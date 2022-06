Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. KN) Sattelzug kippt auf Zubringer um

Steißlingen (ots)

Ein schwerer Sattelzug ist am Montagmorgen auf dem Zubringer zur B 33 neu umgekippt. Die Auffahrt von Steißlingen in Richtung Kreuz Hegau musste deswegen mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Mühlhausen-Ehingen ergaben, kam der 58-jährige Fahrer 40-Tonners gegen 5 Uhr von Singen und war dabei, die Auffahrt zur B33 zu nehmen. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit des mit 29 Tonnen Stahl beladenen Lastwagens kippte dieser um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer konnte sich aus der Kabine selbst befreien und blieb unverletzt. Zur Bergung des schweren Trucks musste ein Spezialfahrzeug angefordert werden. Ebenso musste die Ladung auf einen anderen Lastwagen umgeladen werden. Die Maßnahmen dauerten wegen der schwierigen Bergung bis zur Mittagszeit. Erst dann war die Auffahrt wieder befahrbar. Die Autobahnmeisterei hatte währenddessen die Unfallstelle abgesperrt. Es kam zu leichten Behinderungen. Bei dem Unfall entstanden rund 20.000 Euro Schaden am Lastwagen und weitere Schäden an der Fahrbahndecke und dem Grünstreifen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell