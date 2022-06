Villingen-Schwenningen (ots) - Einen Unfall hat ein Autofahrer am Montagmorgen auf der Goldenbühlstraße verursacht. Ein 27-jähriger Opel Astra Fahrer bog nach links in die Straße "An den Ziegelwiesen" ab und erfasste dabei einen Pedelecfahrer, der ihm auf einem Radweg entgegenkam. Der Radler, der einen Radhelm trug, stürzte durch den Aufprall und zog sich leichte ...

