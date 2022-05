POL-BOR: Stadtlohn - Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Gronau-Epe (ots) - Am Freitagmorgen wurde einem Jugendlichen das Mountainbike gestohlen, welches er am Bahnhof in Epe abgestellt hatte. Noch im Laufe des Tages fand seine Mutter das Fahrrad auf einer Verkaufsplattform, machte mit dem Anbieter einen Termin aus und informierte die Polizei. Am Übergabeort erschien ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Epe - mit dem ...

