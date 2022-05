Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Gestohlenes Fahrrad online zum Verkauf angeboten

Gronau-Epe (ots)

Am Freitagmorgen wurde einem Jugendlichen das Mountainbike gestohlen, welches er am Bahnhof in Epe abgestellt hatte. Noch im Laufe des Tages fand seine Mutter das Fahrrad auf einer Verkaufsplattform, machte mit dem Anbieter einen Termin aus und informierte die Polizei. Am Übergabeort erschien ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Epe - mit dem gestohlenen Fahrrad. Dieses wurde seinem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

