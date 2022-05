Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Täter war mit "Bier-Bike" unterwegs

Bocholt-Barlo (ots)

Am Samstagnachmittag erschienen mehrere Männer gegen 17.15 Uhr auf einem abgesperrten Gelände an der Kotts Stegge. Ein Mitarbeiter des dort tätigen Sicherheitsdienstes forderte die Gruppe, die ihm bereits einige Stunden zuvor in der Nähe aufgefallen war, auf, das Gelände zu verlassen. Einer der Männer schlug ihm daraufhin mit der Faust gegen den Oberkörper. Anschließend fuhren die Männer mit einem sogenannten "Bier-Bike" davon.

In der Nacht zum Samstag war gegen 02.00 Uhr bereits ein Teil der Umzäunung des gesperrten Geländes umgeworfen worden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

