Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth - 56-Jähriger Fahrzeugführer kollidiert mit Schutzplanke

Wallmenroth (ots)

Am 29.09.2021, gegen 16:10 Uhr befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die B 62 von Wallmenroth in Richtung Hövels. Im Bereich einer Kurve kam das Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt; am Fahrzeug und der Straßeneinrichtung entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell