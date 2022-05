Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Täter ist geständig

Borken (ots)

Am Freitag beobachtete ein Mitarbeiter des Verkehrsdienstes einen Motorradfahrer, der zunächst mehrfach mit geringer Geschwindigkeit ein einer Messstelle auf der B 67 vorbeifuhr, schließlich anhielt, zur Messanlage ging, Teile der Anlage ergriff und diese dann über das Brückengeländer warf. Aufgrund der Angaben des Zeugen konnten Polizeibeamte den Motorradfahrer kurz darauf noch auf der B67 anhalten und kontrollieren. Der 53-jährige Bocholter räumte die Tat sofort ein. Als Motiv gab er an, dass er zuvor mit erhöhter Geschwindigkeit gemessen worden war und bereits einige Punkte in der Verkehrszentraldatei habe.

Zusätzlich zu der Verkehrsordnungswidrigkeit erwartet ihn nun ein Strafverfahren gemäß § 305 a StGB (Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel).

