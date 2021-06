PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 37-Jähriger löst größeren Polizeieinsatz aus

Bad Schwalbach (ots)

Niedernhausen, Am Schäfersberg,

Nachmittag des 24.06.2021

(pa)In Niedernhausen sorgte ein 37-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz. Wie der Polizei durch eine Bekannte des Niedernhauseners mitgeteilt wurde, hatte der 37-Jährige dieser gegenüber suizidale Absichten geäußert. Es begaben sich mehrere Polizeifahrzeuge sowie die Feuerwehr zu der Örtlichkeit in der Straße "Am Schäfersberg", wo sich der Mann allein in seiner Wohnung aufhielt. Der 37-Jährige konnte schließlich gegen 18:50 Uhr durch Spezialkräfte der hessischen Polizei in der Wohnung widerstandslos und unverletzt festgenommen werden. Er wurde im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Eine Gefahr für Dritte bestand nicht.

