POL-LB: Ehningen: Fiat überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 09.00 Uhr auf der Kreisstraße 1001 zwischen Ehningen und dem Hofgut Mauren ein Unfall, bei dem eine 54 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde. Die Fiat-Fahrerin war in Richtung Ehningen unterwegs, als sie vermutlich in einer Linkskurve zunächst teilweise nach rechts in den Grünstreifen abkam, was wohl dazu geführt hat, dass der PKW ausbrach und letztlich nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fiat überschlug sich mehrfach und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Die 54-Jährige konnte ihren PKW selbstständig verlassen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

