Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Im Kreuzungsbereich des Herdwegs und der Achalmstraße in Böblingen ereignete sich am Mittwoch gegen 11.25 Uhr ein Unfall zwischen einer PKW-Lenkerin und einer Pedelec-Fahrerin. Die 56 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war in der Achalmstraße unterwegs und wollte nach links in den Herdweg abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich die entgegenkommende 71 Jahre alte Pedelec-Lenkerin, die die Kreuzung passieren wollte, und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 71-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf 1.500 Euro belaufen.

