Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diesel abgeschlaucht (20.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montagfrüh von Arbeitsmaschinen im Gebiet "Strangen" Diesel abgeschlaucht. Die Täter klauten insgesamt rund 450 Liter Diesel und etwa 150 Liter Hydrauliköl aus zwei Bagger. An Einem mussten sie das Tankschloss aufbrechen, um an den Treibstoff zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

