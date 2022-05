POL-KI: 220508.2 Kiel: Vermisste 80-Jährige wohlbehalten angetroffen (Folgemeldung zu 220508.1)

Kiel (ots) - Seit heute Vormittag wird die 80 Jahre alte Edda S. Aus Kiel vermisst. Frau S. dürfte zeitlich und örtlich nicht orientiert sein. Die Kriminalpolizei Kiel bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Frau S. wurde zuletzt heute, 08.05.2022, gegen 11:20 Uhr, in der Vaasastraße, in Kiel-Mettenhof gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen, unter anderem an bekannten Anlaufadressen der Frau im ...

