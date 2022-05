Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220506.2 Kreis Plön: Verkehrskontrollen im Kreis Plön

Kreis Plön (ots)

Donnerstag haben Polizeibeamtinnen und -beamte drei Verkehrskontrollen im Kreisgebiet durchgeführt. Die Kontrollen fanden im Rahmen der bundesweiten Aktion sicher.mobil.leben unter dem Motto "Fahrtüchtigkeit im Blick" statt.

Das erfreuliche Ergebnis vorweg: Keiner der über 500 kontrollierten Fahrer beziehungsweise Fahrerinnen war alkoholisiert oder stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Gesamtzahl der festgestellten Verstöße ist mit sechs sehr gering.

Es handelt sich hierbei beispielsweise um nicht angelegte Gurte oder nicht mitgeführte Verbandskästen bzw. Warndreiecke. Ein Fahrer, gegen den aktuell ein Fahrverbot besteht, wurde am Steuer eines Wagens angetroffen. Ein weiterer führte ein in Deutschland nicht zugelassenes Radarwarngerät betriebsbereit mit sich.

Die Kontrollen fanden von 15 Uhr bis 17 Uhr in Höhe des Parkplatzes Reuterkoppel an der Bundesstraße 76 in Schwentinental sowie jeweils von 18 Uhr bis 20 Uhr an der Bundesstraße 502 in Höhe Barsbek beziehungsweise an der Bundesstraße 202 in Höhe Bellin statt. Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, die von allen Dienststellen im Kreis Plön zusammenkamen, 490 Autos, 14 Lkw, vier Kräder sowie zwei Personen auf einem Fahrrad.

Mehr Informationen zu der bundesweiten Aktion finden sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58623/5212183

Matthias Arends

