POL-KN: (Triberg, Lkrs. VS) Waldbrand behindert Bahnverkehr - Feuerwehr und Polizei im mit hohem Kräfteaufgebot im Einsatz

Triberg-Gremmelsbach (ots)

Zu einem Waldbrand an der Bahnlinie St.-Georgen-Hornberg ist es am Sonntagnachmittag gekommen. Eine Fläche von etwa 800 Quadratmeter hat aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen und mehrere Feuerwehren im Umkreis auf den Plan gerufen. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung wurde vorsorglich eine Streckensperrung der Bahnstrecke St. Georgen - Hornberg veranlasst. Die Sperrung dauerte von 18:15 Uhr bis gegen 22 Uhr an. Wie die Polizei am Brandort feststellte, wurde die stärkste Brandlast unterhalb des dortigen Bahntunnels ausgemacht. Bei den umfangreichen Löscharbeiten, die bis in die Nacht dauerten, waren die Feuerwehrabteilungen St. Georgen, Schonach, Triberg, Nussbach und Gremmelsbach mit über 80 Kräften im Einsatz. Der Rettungsdienst des Ortsverbands Triberg kam mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort. Zur Luftaufklärung war auch Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera angefordert worden. Die Feuerwehr setzte ihrerseits eine Drohne ein. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

