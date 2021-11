Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Taschendiebstähle in Supermärkten ++ Ortsschilder vertauscht

Cuxhaven (ots)

Erneut Taschendiebstähle in Supermärkten

Landkreis Cuxhaven. Am Samstag sind zwei Senioren erneut Opfer von Taschendieben in Supermärkten geworden. Immer wieder nutzen Täter*innen günstige Gelegenheiten, wenn Kunden z.B. ihre Handtaschen im Einkaufswagen liegen lassen, um "nur mal schnell" etwas aus dem Regal zu holen. Gerade in der Adventszeit ist immer wieder ein Anstieg solcher Taten zu bemerken. Um nicht Opfer von Taschendieben zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie Tasche oder Geldbörse nicht im Einkaufswagen liegen - Halten Sie Taschen immer verschlossen, möglichst an der Körpervorderseite - Führen sie keine größeren Bargeldbeträge mit; die EC-Karte oder Kreditkarte kann gesperrt werden, Bargeld ist unwiederbringlich weg - Verstauen Sie Wertsachen in verschiedenen, innenliegenden Taschen - Seien Sie besonders vorsichtig im Gedränge / in größeren Menschenmengen - Erstatten Sie Anzeige, wenn das Portemonnaie weg ist; viele Opfer scheuen den Weg zur Polizei, einerseits aus Scham oder weil sie annehmen, die Geldbörse verloren zu haben

Nur ein Streich - oder doch eine Straftat?

Cuxhaven. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Ortsschilder der Ortschaften Altenwalde und Ahlen-Falkenberg vertauscht. Die Unbekannten haben die Ortsschilder mitsamt den Pfosten ausgegraben und jeweils an der anderen Ortschaft wieder aufgestellt. Die Kreisstraßenmeisterei muss diesen "Scherz" natürlich wieder rückgängig machen. Da dadurch Kosten entstanden sind, ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell