POL-CUX: Verstärke Kontrollen nach Einbrüchen (Lichtbild in der Anlage)

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verstärke Kontrollen nach Einbrüchen

Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven. In der letzten Woche führten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven an verschiedenen Tagen an wechselnden Orten verstärkte Kontrollen durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Feststellung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, welche mit Wohnungseinbrüchen bzw. Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Verbindung stehen könnten. Insgesamt wurden bei den Kontrollen, welche vor allem in den Nachmittags- und frühen Abendstunden durchgeführt wurden, 120 Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Bei drei Kontrollen wurden Fahrzeuginsassen mit erheblichen polizeilichen Erkenntnissen im Bereich der Einbruchskriminalität festgestellt. Straftaten wurden hierbei nicht festgestellt, sodass keine weiteren polizeilichen Maßnahmen zu treffen waren.

In der dunklen Jahreszeit kommt es tendenziell vermehrt zu Einbruchstaten. Dies ist aktuell auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cuxhaven der Fall. Insgesamt gesehen kann aber festgestellt werden, dass bei der Einbruchskriminalität eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen ist.

Die Polizei wird dennoch weiterhin verstärkte Kontrollen mit diesem Schwerpunkt durchführen.

