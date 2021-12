Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 01.12.2021 gegen 18:20 Uhr wurde ein 21Jähriger Neustadter in der Straße Seilerbahn in 67433 Neustadt/W. auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und anschließend durch eine Streifenwagenbesetzung der Polizeiinspektion Neustadt/W. einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten, sodass der Neustadter zwecks der Entnahme einer Blutprobe auf hiesige Polizeidienststelle verbracht wurde. Dort wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell