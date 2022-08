Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsätze, Radfahrer in Krankenhaus

Aalen (ots)

Crailsheim: Brandmeldeanlage schlägt an

Etwa gegen 12:30 Uhr am Donnerstag schlug die Brandmeldeanlage einer Seniorenresidenz in der David-Stein-Straße Alarm. Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Offenbar hatte eine Bewohnerin Essen auf dem Herd vergessen, weshalb es zu leichter Rauchentwicklung gekommen war. Personen wurden nicht verletzt. Auch gab es keinen Sachschaden.

Fichtenberg: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr war ein 53-Jähriger mit vier weiteren Radfahrern in der Straße Ochsenhalde unterwegs. Der 53-Jährige fuhr in der Gruppe ganz vorne. Ales er sich nach seiner Radlergruppe umschaute, fuhr er gegen den Pfosten eines Zaunes, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden.

Mainhardt: Holzstapelbrand

Kurz nach 23:00 Uhr am Donnerstagabend kam es an der B14 auf einem Parkplatz zwischen Bubenorbis und Aschenhütte zum Brand eines dortigen Holzstapels. Die Feuerwehr Mainhardt war mit acht Fahrzeugen und 85 Einsatzkräften vor Ort im Löscheinsatz. Auch waren drei Landwirte mit Traktoren und Wasserfässern vor Ort um den Wassernachschub zu gewährleisten. Während den Löscharbeiten wurde die B14 zeitweise komplett und später teilweise gesperrt, um die Löscharbeiten nicht zu behindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwäbisch Hall: Radfahrer stürzt aufgrund medizinischen Notfalls

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr meldete ein Anrufer, dass in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein Radfahrer nach einem Sturz leblos auf der Fahrbahn liege. Zwei zufälligerweise vorbekommende Notärzte, welche privat unterwegs waren, leiteten sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Der Mann konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde anschließend von weiteren Rettungskräften in eine Klinik verbracht.

63 m

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell