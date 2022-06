Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 15.06.2022, 15 Uhr, bis zum 20.06.2022, 06:30 Uhr, stiegen unbekannte Täter über eine Treppe auf das Vordach eines Kindergartens in der Winternheimer Straße, wo sie ein Fenster aufdrückten und so ins Innere gelangten. Hier brachen sie einen Schrank auf und entwendeten aus diesem eine Geldkassette. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am aufgebrochenen Schrank.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

