POL-PDLU: Verletzte Person mit ungeklärter Identität

Frankenthal (ots)

In den Abendstunden des 20.06.2022 wurde die Polizeiinspektion Frankenthal über eine verletzte, männliche Person am Hauptfriedhof in Frankenthal informiert. Der Mann, welcher sich vermutlich durch einen Sturz eine Kopfplatzwunde zuzog, wurde durch den hinzugekommenen Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Da dieser keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, konnte die Identität des Verletzten bislang nicht geklärt werden. Der Mann wird auf ca. 70 Jahre geschätzt, hat weißes mittellanges Haar, trug eine grüne Jacke, sowie eine gelbe Hose. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

