POL-GT: Gebäudebrand am Hüttenmersch

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bisher unbekannter Täter hatte sich am späten Montagabend (11.04., 23.40 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Pixeler Straße verschafft. Ein Bewohner vernahm zunächst verdächtige Geräusche und konnte in der Folge eine unbekannte männliche Person erkennen, die zu Fuß aus dem Haus in Richtung Reinkenweg geflüchtet war. Den Erkenntnissen nach entwendete der ...

