Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 10.06.22 - 12.06.22

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Freitag, den 10.06.22, 15:00h, Mülheim-Kärlich, Industriestraße

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am Freitag in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich. Eine Pkw-Fahrerin wollte von einem Parkplatz des Firmengeländes Industriestraße 34 auf die Industriestraße nach rechts einbiegen. Hierbei übersah sie die auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger und fuhr diesem gegen das Bein. Hierbei wurde der Fußgänger leicht verletzt und im Krankenhaus, zwecks Vorsorge, vorstellig.

Samstag, den 11.06.22, 15:00, Plaidt

Zu einem Betrug kam es am Samstag in Plaidt. Hier wurde eine Frau zu Hause von einem angeblichen "Mircosoftmitarbeiter" angerufen. Dieser machte ihr glaubhaft, dass ihr PC durch einen vermeintlichen russischen Hacker angegangen wurde. Um den Täter dingfest zu machen, müsse sie nun mehrere Guthabenkarten (Steam, X-Box, usw.) kaufen und die darauf befindlichen Codes dem "Microsoftmitarbeiter" mitteilen. Nur so wäre gewährleistet, dass man den Beschuldigten fassen könne. Die Geschädigte kaufte diverse Karten und übermittelte die Codes. Es entstand somit ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Person am Telefon war natürlich nicht von Microsoft und der Schaden lässt sich vermutlich leider nicht mehr rückgängig machen.

Samstag, den 11.06.22, 14:45h, Koblenz/Sankt Sebastian, B9/A48

Die Fahrerin eines Mercedes-Benz mit einem Hundeanhänger befuhr die B9 von Mülheim-Kärlich kommend Fahrtrichtung Koblenz. Im Bereich der BAB 48 wollte sie auf die Autobahn Richtung Bendorf auffahren. Im Kurvenbereich verlor sie den Hundeanhänger welcher zurück auf die B9 rollte. Die Fahrerin eines Ford-Fiesta welche ebenfalls die B9 von Mülheim-Kärlich in Richtung Koblenz fuhr erfasste den Anhänger frontal. Hierdurch wurden die 4 Schäferhund, welche sich in dem Anhänger befanden herausgeschleudert. Durch den Aufprall wurde der Ford-Fiesta zur Seite gegen ein weiteres Fahrzeug gedrückt, an welchem ebenfalls ein Schaden entstand.

Ein Schäferhund verendete an der Unfallstelle und ein Hund wurde durch den Gegenverkehr erfasst und verendete ebenfalls. Die beiden anderen Hunde wurden in eine Tierklinik verbracht. Die Hundehalterin selbst stand an der Unfallstelle erheblich unter Schock und war sichtlich aufgelöst. Die Fahrerin des Ford-Fiesta musste ebenfalls wegen leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden.

Fahrzeug und Anhänger wurden nach der Unfallaufnahme durch ein hiesiges Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt.

