POL-KS: Ortung von gestohlenem Pedelec in Kleintransporter in Kassel: Polizei stellt zehn Räder im Wert von ca. 40.000 Euro sicher

Kassel-Nord: Die Ortung eines Ende Mai bei einem Keller-Einbruch in der Sickingenstraße gestohlenen Fahrrads über dessen GPS-Tracker führte die Kasseler Polizei am Dienstag dieser Woche zu einem Kleintransporter in der Kasseler Nordstadt. Die Streife des Polizeireviers Nord war zuvor von der bestohlenen 25-Jährigen über den aktuellen Standort ihres Pedelecs im Wert von ca. 5.000 Euro informiert worden und hatte genau an der genannten Position in der Fichtnerstraße in der Nordstadt den Kleintransporter festgestellt. Sie stellten den Wagen daraufhin sicher, da der Halter des Fahrzeugs gar nicht mehr an seiner Adresse in der Nordstadt zu wohnen schien.

Die weiteren Ermittlungen wurden von den Beamten der für Fahrraddiebstähle zuständigen EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei fortgeführt. Sie konnten den 47-jährigen Halter des Kleintransporters, der inzwischen in Espenau wohnt, ausfindig machen und wegen des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Hehlerei am gestrigen Donnerstag zur Sache vernehmen. Im Anschluss durchsuchten sie in seinem Beisein das Fahrzeug und fanden dort insgesamt zehn Fahrräder, davon acht hochwertige Pedelecs, ein Rennrad und ein Citybike. Den Gesamtwert der Räder schätzen die Ermittler auf rund 40.000 Euro. Den Großteil der Fahrräder konnten sie bereits Diebstählen in Kassel zuordnen. Die bestohlenen Fahrradeigentümer werden nun von den Beamten benachrichtigt und dürfen sich über die gute Nachricht freuen. Die Ermittlungen gegen den 47-Jährigen wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und zu den Diebstählen der Räder dauern an.

