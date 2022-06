Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeiladen in Kasseler Wolfsschlucht öffnet wieder

Kassel (ots)

Nach dem Pfingstwochenende öffnet am Dienstag, 7. Juni 2022, der Polizeiladen in der Kasseler Wolfsschlucht nach pandemiebedingter Pause wieder die Türen: Von montags bis freitags werden jeweils in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr zwei Beraterinnen oder Berater der Präventionsabteilung vor Ort sein. Für den Besuch in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle wird aktuell um das Tragen einer medizinischen Schutzmaske gebeten. Darüber hinaus können derzeit zunächst nur "Einzelberatungen" angeboten werden. Bis zum Herbst wird die Beratung bei gutem Wetter vor dem Polizeiladen "Open Air", unter freiem Himmel, stattfinden. In unregelmäßigen Abständen wird es zusätzlich "Aktionstage" an der Beratungsstelle geben. Alle Themen und Termine werden auf der Homepage unter: https://k.polizei.hessen.de/1029676613 eingestellt.

