Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dunkler VW Touran bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen VW Touran hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Kasseler Stadtteil Oberzwehren einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen und ihn dadurch zu Fall gebracht. Anschließend suchte der Unbekannte am Steuer des Wagens das Weite, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der 19-Jährige aus Kassel hatte sich bei dem Sturz einen Unterarmbruch und eine Verstauchung zugezogen. Die Unfallermittler der Polizei bitten nun um Zeugenhinweise in diesem Fall.

Der Unfall hatte sich in der Nacht gegen 2 Uhr auf der Altenbaunaer Straße in Höhe des Bahnhofs Oberzwehren ereignet. Wie der 19-Jährige den Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war er mit seinem Mountainbike auf dem Radweg der Altenbaunaer Straße unterwegs, als plötzlich von rechts aus der Oberzwehrener Straße der VW Touran kam und ihm die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer bremste stark, sodass es zwar nicht zum Zusammenstoß kam, er aber stürzte, während der Pkw auf der Altenbauner Straße davonfuhr. Der verletzte 19-Jährige suchte anschließend ein Krankenhaus auf. Die Ermittlungen zu dem Verursacher, bei dem es sich um einen dunklen, möglicherweise schwarzen VW Touran mit einer unbekannten Aufschrift gehandelt haben soll, dauern derzeit noch an.

Zeugen des Unfalls, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell