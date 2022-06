Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer bringt Radfahrer in Wolfsanger zu Fall und flüchtet: Polizei sucht roten Renault-Kleinwagen mit KS-Kennzeichen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger: Der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Renault-Kleinwagens mit Kasseler Kennzeichen hat am gestrigen Dienstagnachmittag im Stadtteil Wolfsanger einen Radfahrer zu Fall gebracht. Zwar hielt der Wagen nach dem Zusammenstoß noch kurz an, anschließend flüchtete die Person am Steuer jedoch, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der 19-Jährige aus Kassel hatte sich Schürfwunden sowie Prellungen am Körper und Kopf zugezogen und suchte anschließend ein Krankenhaus auf. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise von Zeugen auf den Unfallverursacher.

Der Unfall hatte sich gestern gegen 16:10 Uhr in der Straße Wolfsgraben ereignet. Wie der 19-Jährige gegenüber der Polizei angab, war er mit seinem Pedelec auf der Straße Wolfsgraben in Richtung Fuldatalstraße unterwegs. Kurz hinter dem Höheweg sei ihm der rote Kleinwagen entgegengekommen, der ihn im Vorbeifahren am Lenker streifte. Dadurch war der 19-Jährige gestürzt und verletzt worden. Der Pkw sei nach dem kurzen Halt in Richtung Höheweg weitergefahren.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den roten Renault-Kleinwagen mit Kasseler Kennzeichen und dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell