Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadtpolizei stellt Fahrraddieb nach kurzer Verfolgung in Innenstadt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Dank eines aufmerksamen Zeugen stellte eine Streife der Stadtpolizei am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Innenstadt einen flüchtenden Fahrraddieb. Der Passant hatte gegen 19:30 Uhr in der Spohrstraße einen Mann beobachtet, der sich an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Nach seiner Mitteilung war augenblicklich die Streife der Stadtpolizei zur Stelle, bei deren Eintreffen der Täter sofort Fersengeld gab. Nach kurzer Verfolgung konnten die Stadtpolizisten den 21-jährigen Tatverdächtigen stellen. Wie sich dann bestätigte, hatte er bereits das Schloss des Fahrrads geknackt, bevor er festgenommen wurde. Der 21-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen an die Beamten des Polizeireviers Mitte übergeben. Gegen den Mann aus Kassel wird nun wegen Fahrraddiebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

