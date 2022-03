POL-PDNW: (Freinsheim) - Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 27.03.2022 gegen 18:00 Uhr wurde, in der Gänsewiese in Gönnheim, ein Einbruchsversuch in ein dortiges Gaststättengebäude gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter, zu einem nicht bekannten Zeitpunkt, die Tür zum Lagerraum eingetreten hatten. Das Objekt wurde aber offensichtlich, aufgrund einer akustischen Alarmauslösung, durch die Täter nicht betreten. Es ...

