Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten

Lippe (ots)

(LW) Drei Schwerverletzte und zwei völlig zerstörte Pkw waren die Folge eines Frontalzusammenstoßes der beiden Fahrzeuge am Samstagabend gegen 20.40 Uhr auf der Haustenbecker Straße. Nach dem derzeitigen polizeilichen Ermittlungsstand befuhr ein 21-jähriger Augustdorfer zusammen mit seinem 20-jährigen, ebenfalls aus Augustdorf stammenden Beifahrer, in seinem Audi A5 die Haustenbecker Straße in Richtung Lippstädter Weg. Um an einem rechts am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbeizufahren, scherte der Fahrer aus und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Ford Fiesta, der von einem 26-jährigen, auch in Augustdorf wohnenden Mann geführt wurde und sich allein in seinem Fahrzeug befand. Die beiden Pkw prallten frontal aufeinander und wurden völlig zerstört. Alle drei Insassen wurden schwerverletzt in umliegende Kliniken eingeliefert, wo sie stationär verblieben. Beide Fahrzeuge wurden aus ermittlungstechnischen Gründen sichergestellt.

