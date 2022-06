Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geschwisterpaar möglicherweise bei Unfall verletzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind derzeit mit einem nicht alltäglichen Fall betraut, der sich am Montagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Allee in Baunatal ereignete. Zwei unbekannte Kinder, bei denen es sich offenbar um Geschwister handelte, waren nach bisherigen Erkenntnissen beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Anschließend soll die Mutter der Kinder hinzugekommen sein und mit dem Jungen sowie dem Mädchen, die vermutlich leicht verletzt wurden, davongefahren sein. Die Unfallermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung des Falls, Hinweise von Zeugen zu erhalten.

Wie die 37 Jahre alte Autofahrerin gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, war sie gegen 14:10 Uhr mit ihrem silbernen Audi A2 auf der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße unterwegs. In Höhe des Marktplatzes hätten plötzlich von links kommend die beiden Kinder im Laufschritt die Straße überquert, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, so die Audi-Fahrerin. Sie erfasste den Jungen und das Mädchen mit der Front ihres Autos, wodurch beide zu Boden geschleudert wurden. Kurz nachdem sie angehalten hatte, soll die Mutter der Kinder mit einem Pkw hinzugekommen sein. Diese habe allerdings nach einem kurzen Gespräch mit der Audi-Fahrerin kurzerhand die Kinder eingeladen und sei davongefahren. Die um das Wohl der möglicherweise verletzten Kinder besorgte 37-Jährige meldete den Unfall umgehend bei der Polizei. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung des Falls führen konnten, erbitten die Ermittler nun Zeugenhinweise. Es soll sich bei dem etwa acht Jahre alten Jungen und dem ca. zwölfjährigen Mädchen augenscheinlich um Geschwister gehandelt haben. Die Kinder unterhielten sich mit ihrer Mutter in russischer Sprache, so die Audi-Fahrerin.

Hinweise zu dem Unfall werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

