Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 40-Jährige in Ladengeschäft bestohlen - Tatverdächtiger noch vor Ort gestellt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (04.05.) hielt sich eine 40-Jährige gegen 9:20 Uhr in einem Ladengeschäft an der Oberstraße auf. Sie hatte ihren Rucksack an ihrem Kinderwagen befestigt und sich kurz umgeschaut. Als sie zu dem Kinderwagen zurückkam, bemerkte sie, dass der Rucksack geöffnet worden war. Zudem hatte sich gerade offenbar ein junger Mann entfernt. Sie sprach gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Geschäfts den Unbekannten an. Dabei stellte letztere fest, dass sich obenauf in seiner Umhängetasche bereits Gegenstände aus dem Laden befanden, die der Tatverdächtige nicht bezahlt hatte.

Man informierte die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten stellten nach Durchsuchung des Tatverdächtigen Bargeld in gleicher Stückelung wie der entwendete Betrag sicher sowie das mutmaßliche Diebesgut.

Den tatverdächtigen 25-Jährigen aus Mönchengladbach erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und Diebstahl.

