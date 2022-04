Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falscher Wasserwerker flüchtet ohne Beute nach versuchtem Raub

Recklinghausen (ots)

Eine junge Frau wurde durch einen Unbekannten in ihrer Wohnung leicht verletzt.

Am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, gab sich ein unbekannter Mann einer 18-Jährigen gegenüber als Wasserwerker aus. Unter dieser Legende verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung an der Wartburgstraße. Der Mann soll sich in der Wohnung an der Handtasche der 18-Jährigen zu schaffen gemacht haben. Als die Frau versuchte dies zu unterbinden schlug und trat der Unbekannte zu. Er schubste die 18-Jährige zur Seite und flüchtete anschließend ohne Beute aus der Wohnung.

Personenbeschreibung: männlich, dunkle Haare, dunkles Cap, dunkel gekleidet, gelbe Neonweste, Handschuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell