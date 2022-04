POL-RE: Castrop-Rauxel: Ausgewichen und im Graben gelandet

Recklinghausen (ots) - Am Sonntag (10.04.) gegen 03.40 Uhr kam es in einer Gaststätte in Recklinghausen auf der Bochumer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten. Zwei der Beteiligten, ein 19-jähriger und ein 36-jähriger, wurden dabei schwer verletzt, so dass sie in zwei Krankenhäuser ...

mehr