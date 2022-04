Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auseinandersetzung in Gaststätte - Zwei Geschädigte mussten ins Krankenhaus

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag (10.04.) gegen 03.40 Uhr kam es in einer Gaststätte in Recklinghausen auf der Bochumer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten. Zwei der Beteiligten, ein 19-jähriger und ein 36-jähriger, wurden dabei schwer verletzt, so dass sie in zwei Krankenhäuser gebracht werden mussten. Während der 36-jährige Hertener nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte, befindet sich der 19-jährige Recklinghäuser aktuell weiterhin im Krankenhaus.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen kam es nach einem zunächst verbal ausgetragenen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Männer mit einem Gegenstand im Gesicht und an den Händen verletzt. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Gegenstand um ein Bierglas gehandelt haben.

Der zunächst unbekannte dritte Beteiligte entfernte sich nach der Tat aus der Gaststätte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Im Rahmen der Ermittlungen verdichteten sich erste vage Hinweise auf den Mann. Es handelt sich hierbei um einen Bediensteten des Polizeipräsidiums Recklinghausen, der in der Verwaltung beschäftigt ist.

Aus Neutralitätsgründen wurde der Ermittlungsvorgang, wie in solchen Fällen üblich, an das Polizeipräsidium Dortmund abgegeben. Neben den strafrechtlichen Ermittlungen wurden zudem arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet.

