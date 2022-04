Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Borkener Straße wurde am Dienstag - zur Tageszeit - in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann fast alle Räume. Gestohlen wurde unter anderem eine Armbanduhr.

Gladbeck:

Auf der Kortestraße wurde am Dienstagmittag in eine Schule eingebrochen. Die Täter lösten dabei einen (akustischen) Alarm aus, woraufhin ein Zeuge zwei Verdächtige sehen konnte, die wegliefen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: 1) weiblich, zwischen 30 und 35 Jahre, ca. 1,75m groß, dunkle/schwarze lange Haare, schwarz gekleidet, ärmelloses T-Shirt, Rucksack auf dem Rücken. 2) männlich, zwischen 30 und 35 Jahre, ebenfalls etwa 1,75m groß, schwarze (etwas längere) Haare, Stoppelbart, schwarz gekleidet, trug eine Sonnenbrille.

Recklinghausen:

Auf der Dunantstraße waren am Dienstag Einbrecher unterwegs. Am Dienstagnachmittag oder am frühen Dienstagabend machten sich die unbekannten Täter an mehreren Wohnungstüren eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Weil eine Tür besonders gesichert war, kamen die Täter - trotz einiger Versuche - nicht herein. Bei einer weiteren Wohnungstür in der 7. Etage hatten sie dann allerdings Erfolg: Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld, Schmuck und einen Laptop. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

