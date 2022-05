POL-NE: Unbekannte versuchen Fahrertür aufzuhebeln

Korschenbroich (ots) - Am Mittwochvormittag (04.05.), gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 63 Jahre alte Frau aus Korschenbroich mit ihrem Fahrrad die Arndtstraße in Richtung Hannengasse. Im Kreisverkehr an der Hindenburgstraße wurde die Radfahrerin von einem in gleicher Richtung fahrenden Wagen erfasst und kam zu Fall. Die 76 Jahre alte Autofahrerin aus Korschenbroich hatte die Hindenburgstraße in Richtung Sebastianusstraße ...

mehr