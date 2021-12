Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch

Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Malsch (ots)

Am Sonntagabend bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Kahlbachring und verständigte die Polizei. Ein unbekannter Täter versuchte mit einem Trennschleifer eine Sicherheitsvorrichtung des Automaten zu durchtrennen, was ihm jedoch misslang. Anschließend bearbeitete der Täter den Zigarettenautomaten so lange gewaltsam mit einem unbekannten Werkzeug, bis er den Automaten geöffnet hatte. Er entwendete sämtliche Zigarettenpackungen sowie das Bargeld und konnte unerkannt flüchten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen Zigaretten auf unüblichen Verkaufswegen angeboten werden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

