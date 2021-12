Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch in Werkstatt des Flugsportrings; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein bislang unbekannter Täter in die Werkstatt für Modellflugzeuge des Flugsportrings in der Lilienthalstraße ein. Ob er Beute machte, steht noch nicht fest. Der Schaden an den beiden beschädigten Fenstern dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell