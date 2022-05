Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide/Moers: Zigarettenautomat gesprengt - Verdächtiger flüchtet auf Fahrrad

Duisburg (ots)

Ein lauter Knall ließ in der Nacht zu Montag (23. Mai) gegen 00:55 Uhr einen Anwohner in Duisburg auf der Friedhofsallee in der Nähe zur Prinzenstraße aufschrecken. Als er aus dem Fenster sah, beobachtete er einen Mann, der Zigarettenschachteln aus einem aufgesprengten Automaten aufsammelte und mit einem Fahrrad in Richtung Moers flüchtete. Die Feuerwehr montierte noch in der Nacht den Automaten ab. Dieser wurde anschließend von der Polizei sichergestellt. Die Duisburger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den mutmaßlichen Automatensprenger, der eine hell-bunte Sportjacke und eine dunkle Basecap getragen hat, gesehen haben. Hinweise nimmt das KK 35 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell