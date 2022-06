POL-PDKO: Überschlagener PKW

Bendorf (ots) - Mehrere Sachbeschädigungen in der Hüttenstraße in Bendorf In der Nacht vom 09. auf den 10.06.2022 wurden in Bendorf in der Hüttenstraße bei zwei PKW die Reifen zerstochen und mit Graffiti eine Hausfassade besprüht. Darüber hinaus wurde noch ein Zaun von Anwohnern mit Beklebungen verunreinigt und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die PI Bendorf unter 02622 - 94020 ...

