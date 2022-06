Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht vom Wochenende der Polizei Simmern

Polizei Simmern (ots)

Jagdunfall im Bereich Niedersohren, 54-jähriger Jagdhelfer schwer verletzt Bei einer Wildschweinjagd im Bereich Niedersohren wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein holländischer Staatsangehöriger, der als Jagdhelfer eingesetzt war, durch einen Streifschuss aus dem Jagdgewehr des 65 - jährigen Jagdpächters, ebenfalls holländischer Staatsangehöriger, schwer verletzt, weil dieser den Jagdhelfer mit einem Wildschwein verwechselte. Nach Erstversorgung im Krankenhaus wurde der Schwerverletzte in eine Spezialklinik verlegt. Lebensgefahr besteht nicht. Gegen den Jagdpächter wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, die Jagdwaffe wurde sichergestellt.

Fahrraddiebstahl in Mastershauen, Zeugen gesucht Am Samstagmorgen, zwischen 08.30 und 09.00 Uhr, wurde in Mastershausen, in der Johann-Steffen-Straße 52, ein Fahrrad vom Gehweg entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Hollandrad der Marke Gurdereit, welches auf ein E-Bike umgerüstet wurde. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761-9210 oder per Email: pisimmern@polizei.rlp.de, erbeten.

Sachbeschädigung an einer Halle der Möbelwerke in Mastershausen, Zeugen gesucht Der Polizei Simmern wurde eine Sachbeschädigung an insgesamt 9 Rauchabluftfenstern auf dem Dach einer Halle im Werksgelände der Möbelwerke in Mastershausen gemeldet. Offensichtlich wurden die Fenster mutwillig eingetreten. Durch die Polizei konnten Schuhabdruckspuren gesichert werden. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Mittwoch dem 08.06. und Freitag dem 10.06.2022. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761-9210 oder per Email: pisimmern@polizei.rlp.de, erbeten.

