POL-NB: Zeugen nach Diebstahl aus Corona-Testzentrum gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am gestrigen 20.12.2021 wurde der Polizei Neubrandenburg ein Einbruch in ein Testzentrum in der Südstadt gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen Schlüsselkasten gewaltsamen Zutritt zum dem Testzentrum, das sich in einem Mehrfamilienhaus in der Neustrelitzer Straße befindet. Neben dem Schlüsselwächter nebst dazugehörigem Schlüssel wurden u.a. ca. 40 Antigen-Schnelltests sowie ein Dienststempel entwendet. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 17.12.2021, 17:15 Uhr bis 20.12.2021, 08:30 Uhr. Der Schaden wird derzeit mit 200 EUR beziffert.

Die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

